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09:01, 7 ноября 2024Экономика

Wildberries откроет в России заправки

Объединенные компании Wildberries и Russ запустят сеть собственных автозаправок
Вячеслав Агапов

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Объединенные компании Wildberries и Russ запустят в России сеть собственных автозаправок. Об этом сообщает пресс-служба компании (копия есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Заправки будут работать на территории логистических центров компании. Пока воспользоваться ими могут водители Wildberries и Russ, однако в скором времени они станут доступны для водителей-партнеров. В дальнейшем компания не исключает возможность расширения АЗС и открытия их для всех клиентов.

Для заправки водители могут просканировать QR-код в приложении WB Drive. Они могут оплатить топливо бесконтактным способом через мобильное приложение или с помощью топливной карты компании. Сейчас для них предусмотрены более выгодные условия заправки, чтобы сократить траты на доставку товаров.

«Это позволяет не тратить водителям время на дорогу до ближайшей заправки, а сразу после отгрузки или загрузки товара заправиться и поехать по маршруту своего рейса. Удобство расположения положительно влияет на сокращение сроков доставки товаров между объектами, а следовательно, и до покупателя», — пояснили в компании.

Ранее стало известно, что онлайн-ретейлер Wildberries расторг договоры на строительство с компанией Владислава Бакальчука «ВБ Девелопмент». Фирма должна была выполнять обязанности технического заказчика строительства на объектах. В Wildberries объяснили расторжение договора «безосновательным односторонним приостановлением строительства» со стороны компании Бакальчука.

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