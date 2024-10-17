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08:48, 17 октября 2024Экономика

Wildberries расторг договор на строительство с компанией Бакальчука

Wildberries расторг договоры на строительство с компанией «ВБ Девелопмент»

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Онлайн-ретейлер Wildberries расторг договоры на строительство с компанией Владислава Бакальчука «ВБ Девелопмент». Об этом указано в заявлении пресс-службы маркетплейса, передает ТАСС.

Утверждается, что «ВБ Девелопмент» по соглашению должен был выполнять обязанности технического заказчика строительства на объектах. В Wildberries объяснили расторжение договора «безосновательным односторонним приостановлением строительства» со стороны компании Бакальчука.

Отмечается, что сейчас «ВБ Девелопмент» не имеет прав в отношении земельного участка и объекта строительства на нем. Для завершения работ Wildberries заключит соглашения с новым заказчиком.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким обвинила экс-супруга Владислава Бакальчука в подготовке «незаконного пресс-тура» на складе компании в Шушарах, который еще не ввели в эксплуатацию после пожара. Ким опубликовала видеообращение, в котором сообщила, что вынужденно приехала ночью в офис. Причиной стал «подарок», подготовленный бывшим мужем.

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      Артём Верейкин
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