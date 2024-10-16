Основательница Wildberries обвинила Бакальчука в подготовке провокаций

Ким призвала журналистов не ехать в пресс-тур на склад Wildberries в Шушарах

Основательница Wildberries Татьяна Ким обвинила экс-супруга Владислава Бакальчука в подготовке «незаконного пресс-тура» на складе компании в Шушарах, который еще не ввели в эксплуатацию после пожара. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

Ким опубликовала видеообращение, в котором сообщила, что вынужденно приехала ночью в офис. Причиной стал «подарок», подготовленный бывшим мужем. Предпринимательница призвала журналистов не посещать объект из соображений безопасности.

«Только что я узнала, что сегодня утром на нашем складе в Шушарах планируется незаконный пресс-тур. От имени команды этого человека рассылаются сообщения с координатами журналистам и подрядчикам», — подчеркнула она.

Глава Wildberries напомнила, что незаконное проникновение на частную территорию преследуется по закону. Она назвала Бакальчука социально опасным и указала на его «неясный правовой статус».

Ранее Ким обвинила экс-супруга в краже 37 миллиардов рублей. Она утверждает, что Бакальчук виновен в масштабных забастовках сотрудников, которые затронули Wildberries в 2023 году.