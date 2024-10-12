Гендиректор Wildberries обвинила бывшего мужа в многомиллиардной краже

Глава Wildberries Ким обвинила экс-супруга Бакальчука в краже 37 млрд рублей

Основательница российского маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (бывшая Бакальчук) обвинила экс-супруга Владислава Бакальчука в краже 37 миллиардов рублей. Соответствующая претензия опубликована в ее Telegram-канале.

Генеральный директора маркетплейса утверждает, что «непонятные события» вокруг ее компании стали происходить именно из-за действий ее бывшего мужа. По ее словам, Бакальчук виновен в масштабных забастовках сотрудников, которые затронули Wildberries в 2023 году.

Ким добавила, что действия ее экс-супруга в итоге поставили под угрозу существование ее бизнеса, а его команда была ответственна за заморозку стройки логистических объектов и якобы обворовала Wildberries на 37 миллиардов рублей. На этом фоне гендиректор компании предположила, что Бакальчук «потерял адекватность восприятия».

Она также еще раз отметила, что ее не нужно спасать, на чем неоднократно настаивал ее бывший супруг. Решение же о слиянии Wildberries с рекламной компанией Russ, по мнению Ким, было правильным. Гендиректор маркетплейса добавила, что все спорные вопросы необходимо решать в рамках российского законодательства, а не устраивать «разборки в стиле 90-ых», из-за которых страдают ни в чем не повинные люди.

В начале октября Wildberries и группа Russ завершили объединение. Ким уточняла, что ее маркетплейс нуждался в перестройке еще в ноябре прошлого года. Тогда же глава компании приняла решение объединиться с Russ. До этого основательница Wildberries объявила о смене фамилии и возвращении себе девичьей. В свою очередь, Бакальчук выступил против слияния двух компаний и неоднократно заявлял, что его незаконно отстранили от управления бизнесом, а о решении об объединении договорились без него.