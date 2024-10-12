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12:23, 12 октября 2024Экономика

Гендиректор Wildberries обвинила бывшего мужа в многомиллиардной краже

Глава Wildberries Ким обвинила экс-супруга Бакальчука в краже 37 млрд рублей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Основательница российского маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (бывшая Бакальчук) обвинила экс-супруга Владислава Бакальчука в краже 37 миллиардов рублей. Соответствующая претензия опубликована в ее Telegram-канале.

Генеральный директора маркетплейса утверждает, что «непонятные события» вокруг ее компании стали происходить именно из-за действий ее бывшего мужа. По ее словам, Бакальчук виновен в масштабных забастовках сотрудников, которые затронули Wildberries в 2023 году.

Ким добавила, что действия ее экс-супруга в итоге поставили под угрозу существование ее бизнеса, а его команда была ответственна за заморозку стройки логистических объектов и якобы обворовала Wildberries на 37 миллиардов рублей. На этом фоне гендиректор компании предположила, что Бакальчук «потерял адекватность восприятия».

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Она также еще раз отметила, что ее не нужно спасать, на чем неоднократно настаивал ее бывший супруг. Решение же о слиянии Wildberries с рекламной компанией Russ, по мнению Ким, было правильным. Гендиректор маркетплейса добавила, что все спорные вопросы необходимо решать в рамках российского законодательства, а не устраивать «разборки в стиле 90-ых», из-за которых страдают ни в чем не повинные люди.

В начале октября Wildberries и группа Russ завершили объединение. Ким уточняла, что ее маркетплейс нуждался в перестройке еще в ноябре прошлого года. Тогда же глава компании приняла решение объединиться с Russ. До этого основательница Wildberries объявила о смене фамилии и возвращении себе девичьей. В свою очередь, Бакальчук выступил против слияния двух компаний и неоднократно заявлял, что его незаконно отстранили от управления бизнесом, а о решении об объединении договорились без него.

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      Анатолий Акулов
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