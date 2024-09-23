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10:07, 23 сентября 2024Экономика

Основательница Wildberries сменила фамилию

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о смене фамилии

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Татьяна Бакальчук сообщила в своем Telegram-канале о смене фамилии, указав, что речь идет о возврате ее девичьей фамилии.

«Лучший выбор – оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня – снова) Ким», — написала основательница Wildberries.

На прошлой неделе у офиса компании произошел инцидент, закончившийся стрельбой в центре Москвы. Татьяна (на тот момент) Бакальчук заявила, что речь шла о попытке рейдерского захвата, а ее муж Владислав Бакальчук в свою очередь сообщил, что «ехал на мирные переговоры», но «в какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы».

Супруги сейчас разводятся. По словам Владислава Бакальчука, сооснователя маркетплейса, его отстранили от управления бизнесом, а о решении об объединении с рекламной компанией Russ договорились без него. 20 сентября стало известно, что Wildberries и Russ получили последнее одобрение, требовавшееся им в рамках слияния — сделку по передаче компаний группы Russ в ООО «РВБ» согласовала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

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