Кадыров пригрозил кровной местью сенатору и депутатам. Он заявил, что на него готовили покушение. Что об этом известно?

Кадыров пригрозил парламентариям кровной местью после стрельбы у Wildberries

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригрозил кровной местью сенатору от Дагестана и миллиардеру Сулейману Керимову, а также двум депутатам Государственной Думы — Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову. Он заявил об этом на совещании с представителями силового блока республики, которое проводилось на чеченском языке. Поводом стали события у офиса Wildberries в Москве, где 18 сентября произошла перестрелка.

«Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ (на расправу с главой Чечни — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Кадыров.

Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану Рамзан Кадыров глава Чечни

Кадыров предостерег от попыток придать инциденту возле офиса Wildberries национальный окрас и «стравливать народы из-за бытового конфликта».

«Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем», — заявил он, подчеркнув, что «за слова нужно отвечать».

Что известно о конфликте вокруг Wildberries

Летом 2024 года Кадыров разместил видеозапись, на которой сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил о рейдерском захвате компании. В конфликте Владислава Бакальчука и Татьяны Бакальчук (впоследствии она сменила фамилию на Ким) власти Чечни заняли сторону мужа владелицы. Кадыров поручил разобраться с «рейдерским захватом» Wildberries депутату Государственной Думы от Чечни Адаму Делимханову, пообещав Бакальчуку сделать «все возможное», чтобы вернуть его жену в семью и защитить бизнес.

«И в этом вопросе я дойду до конца», — указал Кадыров.

Менее чем через месяц после этого, 18 сентября, в центре Москвы у офиса компании произошла перестрелка. Ее жертвами стали два сотрудника Wildberries, еще семеро получили ранения. Участников нападения задержали, Бакальчуку предъявили обвинения по четырем уголовным статьям.

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Позже сообщалось, что Делимханов упрекнул охранявших офис Wildberries ингушей в подлости — якобы они проигнорировали договоренности с чеченцами и устроили засаду на Владислава Бакальчука.

Что известно о сенаторе и депутатах, которым грозит Кадыров

Сулейман Керимов — предприниматель и политик, член Совета Федерации от Республики Дагестан с 2008 года. Керимова называют одним из богатейших российских бизнесменов. По версии журнала Forbes, в 2019 году его капитал составлял 6,3 миллиарда долларов. Владислав Бакальчук заявлял, что Керимов покровительствует «партнерам» (он употребил это слово в кавычках) бывшей супруги в деле Wildberries.

Бекхан Барахоев — предприниматель, депутат Государственной Думы от Ингушетии. В начале нулевых был помощником-советником по экономическим вопросам у первого президента Ингушетии Руслана Аушева. В 2004-2011 годах — помощник депутата Государственной Думы Валерия Востротина, в 2011-2016 годах — помощник депутата Иосифа Кобзона.

Ризван Курбанов — политик дагестанского происхождения, депутат Государственной Думы от Башкортостана. В 2010 году, работая первым вице-премьером правительства республики Дагестан, Курбанов получил известность, пытаясь бороться с подпольным игорным бизнесом в регионе.

Что такое кровная месть

Кровная месть — древний жестокий обычай объявления вендетты целому роду. Он возник в период родового строя и существует в разных странах — от Албании и Греции до Йемена и Японии.

Традиция кровного отмщения действует и в России среди народов Северного Кавказа — Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни. Ее используют как способ разрешения конфликтов.

Точных правил кровной мести не существует, объяснил «Ленте.ру» этнограф Ахмет Ярлыкапов. Все основано на обычаях, которые могут различаться в зависимости от этнической или субэтнической группы.

Для разрешения кровных конфликтов создавались официальные комиссии — так было и в советское время, и в современной России. В 2011 году Рамзан Кадыров объявил о полном искоренении практики кровной мести в Чечне и роспуске примирительных комиссий, тем не менее сам он грозил кровной местью своим противникам — например, террористам.