Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригрозил кровной местью сенатору от Дагестана и миллиардеру Сулейману Керимову, а также двум депутатам Государственной Думы — Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову. Он заявил об этом на совещании с представителями силового блока республики, которое проводилось на чеченском языке. Поводом стали события у офиса Wildberries в Москве, где 18 сентября произошла перестрелка.
«Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ (на расправу с главой Чечни — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Кадыров.
Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану
Кадыров предостерег от попыток придать инциденту возле офиса Wildberries национальный окрас и «стравливать народы из-за бытового конфликта».
«Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем», — заявил он, подчеркнув, что «за слова нужно отвечать».
Что известно о конфликте вокруг Wildberries
Летом 2024 года Кадыров разместил видеозапись, на которой сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил о рейдерском захвате компании. В конфликте Владислава Бакальчука и Татьяны Бакальчук (впоследствии она сменила фамилию на Ким) власти Чечни заняли сторону мужа владелицы. Кадыров поручил разобраться с «рейдерским захватом» Wildberries депутату Государственной Думы от Чечни Адаму Делимханову, пообещав Бакальчуку сделать «все возможное», чтобы вернуть его жену в семью и защитить бизнес.
«И в этом вопросе я дойду до конца», — указал Кадыров.
Менее чем через месяц после этого, 18 сентября, в центре Москвы у офиса компании произошла перестрелка. Ее жертвами стали два сотрудника Wildberries, еще семеро получили ранения. Участников нападения задержали, Бакальчуку предъявили обвинения по четырем уголовным статьям.
Позже сообщалось, что Делимханов упрекнул охранявших офис Wildberries ингушей в подлости — якобы они проигнорировали договоренности с чеченцами и устроили засаду на Владислава Бакальчука.
Что известно о сенаторе и депутатах, которым грозит Кадыров
Сулейман Керимов — предприниматель и политик, член Совета Федерации от Республики Дагестан с 2008 года. Керимова называют одним из богатейших российских бизнесменов. По версии журнала Forbes, в 2019 году его капитал составлял 6,3 миллиарда долларов. Владислав Бакальчук заявлял, что Керимов покровительствует «партнерам» (он употребил это слово в кавычках) бывшей супруги в деле Wildberries.
Бекхан Барахоев — предприниматель, депутат Государственной Думы от Ингушетии. В начале нулевых был помощником-советником по экономическим вопросам у первого президента Ингушетии Руслана Аушева. В 2004-2011 годах — помощник депутата Государственной Думы Валерия Востротина, в 2011-2016 годах — помощник депутата Иосифа Кобзона.
Ризван Курбанов — политик дагестанского происхождения, депутат Государственной Думы от Башкортостана. В 2010 году, работая первым вице-премьером правительства республики Дагестан, Курбанов получил известность, пытаясь бороться с подпольным игорным бизнесом в регионе.
Что такое кровная месть
Кровная месть — древний жестокий обычай объявления вендетты целому роду. Он возник в период родового строя и существует в разных странах — от Албании и Греции до Йемена и Японии.
Традиция кровного отмщения действует и в России среди народов Северного Кавказа — Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни. Ее используют как способ разрешения конфликтов.
Точных правил кровной мести не существует, объяснил «Ленте.ру» этнограф Ахмет Ярлыкапов. Все основано на обычаях, которые могут различаться в зависимости от этнической или субэтнической группы.
Для разрешения кровных конфликтов создавались официальные комиссии — так было и в советское время, и в современной России. В 2011 году Рамзан Кадыров объявил о полном искоренении практики кровной мести в Чечне и роспуске примирительных комиссий, тем не менее сам он грозил кровной местью своим противникам — например, террористам.