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10:19, 1 октября 2024Экономика

Wildberries и группа Russ завершили объединение

Ким сообщила о завершении реструктуризации компании Wildberries и Russ
Татьяна Ким

Татьяна Ким. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Компания Wildberries и группа Russ завершили объединение. Об этом рассказала основательница маркетплейса Татьяна Ким, ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, теперь объединенная компания открыта новым проектам и готовится к высокому сезону. Ким указала, что еще в ноябре прошлого года решила, что Wildberries необходима серьезная перестройка. Wildberries и группа Russ объявили об объединении летом 2024-го. Вместе они создают новую цифровую торговую платформу.

Также летом этого года маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию — ООО «РВБ». Ее уставной капитал составляет 20 миллионов рублей. 65 процентов принадлежит Wildberries, а 35 процентов — у компании «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор».

В конце сентября Татьяна Бакальчук объявила о смене фамилии и решила вернуть себе девичью — Ким. По словам ее бывшего мужа Владислава Бакальчука, сооснователя маркетплейса, его отстранили от управления бизнесом, а о решении об объединении с рекламной компанией Russ договорились без него.

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      Платон Щукин
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