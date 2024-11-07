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05:01, 7 ноября 2024Россия

Минобороны сообщило о подготовке позиций в зоне СВО к зимним условиям

Минобороны России заявило о подготовке позиций в зоне СВО к зимним условиям
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

На позициях Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) ведется подготовка к зимним условиям. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В министерстве заверили, что военнослужащие в зоне СВО полностью обеспечены зимней формой. Помимо этого, был создан дополнительный резерв с одеждой и обувью на случай оперативной замены. В ведомстве подчеркнули, что для солдат организовали выдачу энергоемких продуктов, которые имеют повышенную калорийность.

«Военнослужащие группировок войск подготавливают позиции к зимним условиям в зоне проведения спецоперации. В группировках накоплено свыше 63 тысяч отопительных агрегатов и созданы запасы дров на 154 суток — почти 200 тысяч кубометров», — говорится в сообщении.

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На предоставленных оборонным ведомством кадрах видны отопительные сооружения на военных базах. Также на видео показана замена колес и масла у автомобилей. Ролик завершается кадрами складов, укомплектованных зимней формой одежды.

Ранее заместитель командующего группировкой войск «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков заявил, что в осенний период боевые действия в зоне спецоперации на Украине будут стоять на паузе из-за дождей. Военачальник подчеркнул, что погодные условия оказывают влияние как на российских военнослужащих, так и на украинских солдат.

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