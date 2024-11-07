Задержание ФСБ жителя Мордовии за передачу Украине данных об ОПК попало на видео

ФСБ показала видео задержания жителя Мордовии, подозреваемого в передаче Украине данных о предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), расположенных на территории региона. Запись публикует РИА Новости.
На кадрах видна припаркованная на дороге машина, к ней бегут силовики и укладывают водителя на землю. При себе у него нож.
В ходе досмотра машины правоохранители также изъяли пакет, в котором было четыре бутылки с зажигательной смесью.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. По данным ФСБ, бывший заключенный после подписания контракта с Минобороны России направился в зону СВО, однако в декабре 2023 года дезертировал из военного госпиталя и спрятался в Мордовии.
Там он через мессенджер связался с представителем запрещенного в России украинского вооруженного формирования и стал поддерживать с ним сотрудничество. Отмечается, что в октябре мужчина сфотографировал пропускной пункт объекта Минобороны РФ и пути подхода к нему, а позже подготовил зажигательные смеси, которые планировал заложить в тайник около учреждения.