Задержание ФСБ жителя Мордовии за передачу Украине данных об ОПК попало на видео

ФСБ показала видео задержания жителя Мордовии за передачу данных Украине

Начало событий в новости ФСБ задержала россиянина за передачу Украине данных об оборонных предприятиях

ФСБ показала видео задержания жителя Мордовии, подозреваемого в передаче Украине данных о предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), расположенных на территории региона. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видна припаркованная на дороге машина, к ней бегут силовики и укладывают водителя на землю. При себе у него нож.

В ходе досмотра машины правоохранители также изъяли пакет, в котором было четыре бутылки с зажигательной смесью.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. По данным ФСБ, бывший заключенный после подписания контракта с Минобороны России направился в зону СВО, однако в декабре 2023 года дезертировал из военного госпиталя и спрятался в Мордовии.

Там он через мессенджер связался с представителем запрещенного в России украинского вооруженного формирования и стал поддерживать с ним сотрудничество. Отмечается, что в октябре мужчина сфотографировал пропускной пункт объекта Минобороны РФ и пути подхода к нему, а позже подготовил зажигательные смеси, которые планировал заложить в тайник около учреждения.