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11:31, 7 ноября 2024Силовые структуры

Задержание ФСБ жителя Мордовии за передачу Украине данных об ОПК попало на видео

ФСБ показала видео задержания жителя Мордовии за передачу данных Украине
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Начало событий в новости ФСБ задержала россиянина за передачу Украине данных об оборонных предприятиях

ФСБ показала видео задержания жителя Мордовии, подозреваемого в передаче Украине данных о предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), расположенных на территории региона. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видна припаркованная на дороге машина, к ней бегут силовики и укладывают водителя на землю. При себе у него нож.

В ходе досмотра машины правоохранители также изъяли пакет, в котором было четыре бутылки с зажигательной смесью.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. По данным ФСБ, бывший заключенный после подписания контракта с Минобороны России направился в зону СВО, однако в декабре 2023 года дезертировал из военного госпиталя и спрятался в Мордовии.

Там он через мессенджер связался с представителем запрещенного в России украинского вооруженного формирования и стал поддерживать с ним сотрудничество. Отмечается, что в октябре мужчина сфотографировал пропускной пункт объекта Минобороны РФ и пути подхода к нему, а позже подготовил зажигательные смеси, которые планировал заложить в тайник около учреждения.

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