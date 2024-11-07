Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:36, 7 ноября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за передачу Украине данных об оборонных предприятиях

ФСБ задержала жителя Мордовии за передачу ВСУ данных об оборонных предприятиях
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Мордовии сотрудники ФСБ задержали местного жителя за передачу Украине информации об оборонных предприятиях и местах прохождения военных грузов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.

Мужчину подозревают в преступлении по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. По данным силовиков, бывший заключенный после заключения контракта с Минобороны России направился в зону СВО, однако в декабре 2023 года дезертировал из военного госпиталя и спрятался в Мордовии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден высказался о поражении Харрис на выборах. Как он объяснил проигрыш демократов?

      В России остановили работу крупного завода. Там собирали телевизоры Philips и Sony. Что стало причиной?

      51-летняя Хайди Клум отреагировала на критику ее откровенных нарядов

      Россиянин пнул сына в стену лифта и поплатился

      Дом бывшего участника российской рок-группы ограбили на 5,2 миллиона рублей

      В Киеве прогремели взрывы

      В разведке сообщили о подталкивании США Армении к национальному самоубийству

      В Москве растаял снег

      Россияне отвернулись от ипотеки на один вид жилья

      В России ответили на план Трампа по прекращению конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше