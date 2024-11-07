ФСБ задержала россиянина за передачу Украине данных об оборонных предприятиях

ФСБ задержала жителя Мордовии за передачу ВСУ данных об оборонных предприятиях

В Мордовии сотрудники ФСБ задержали местного жителя за передачу Украине информации об оборонных предприятиях и местах прохождения военных грузов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.

Мужчину подозревают в преступлении по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. По данным силовиков, бывший заключенный после заключения контракта с Минобороны России направился в зону СВО, однако в декабре 2023 года дезертировал из военного госпиталя и спрятался в Мордовии.