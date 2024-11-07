Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:32, 7 ноября 2024Экономика

Загитова назвала красивейший город России

Фигуристка Алина Загитова назвала Москву красивейшим городом
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что считает Москву красивейшим городом. Свое мнение она высказала в интервью журналу Hello!.

Спортсменка сообщила, что переехала в столицу из Ижевска, когда ей было 11 или 12 лет. Загитова призналась, что Москва ее восхитила. «Я была в таком восторге! Другой город — огромный, красивейший, люди с другим менталитетом и воспитанием, и метро — оно меня просто поразило. Но вкусить московской жизни я тогда не смогла — с утра до ночи у нас были тренировки», — поделилась воспоминаниями она.

Фигуристка также ответила на вопрос, есть ли у нее любимый город в России. Она отметила, что у каждого из городов страны своя особая атмосфера, причем во многих ее уголках можно «раскрыть в себе новые силы». Одним из таких мест спортсменка назвала Петербург. «Я очень много раз была в Санкт-Петербурге, но нравиться он мне начал только недавно. Вдруг почувствовала, какую великую историю хранят эти дворцы, разводные мосты, все эти улочки. До сих пор под впечатлением», — добавила Загитова.

Ранее певица Алена Апина заявила, что в Москве ей не хватает воды.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы подошли к опасной черте». Путин заявил о войне за новый миропорядок и предупредил о сложных 20 годах

      Путин рассказал об успешной работе платежной системы «Мир»

      Путин обвинил Запад в использовании Украины для борьбы с русскими

      Путин ответил на вопрос об использовании интернета

      В деле о загадочном исчезновении английского лорда появился человек со связями во дворце

      Назван бодрящий сильнее кофе напиток

      Во время шоу Навки на льду над эмблемой «Спартака» появилась свиная голова

      «Преступление и наказание» покажут зарубежным зрителям

      Путин рассказал о борьбе России не только за свой суверенитет

      Путин прокомментировал приглашение Украины и Грузии в НАТО словами «с какого перепугу»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше