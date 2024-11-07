Загитова назвала красивейший город России

Фигуристка Алина Загитова назвала Москву красивейшим городом

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что считает Москву красивейшим городом. Свое мнение она высказала в интервью журналу Hello!.

Спортсменка сообщила, что переехала в столицу из Ижевска, когда ей было 11 или 12 лет. Загитова призналась, что Москва ее восхитила. «Я была в таком восторге! Другой город — огромный, красивейший, люди с другим менталитетом и воспитанием, и метро — оно меня просто поразило. Но вкусить московской жизни я тогда не смогла — с утра до ночи у нас были тренировки», — поделилась воспоминаниями она.

Фигуристка также ответила на вопрос, есть ли у нее любимый город в России. Она отметила, что у каждого из городов страны своя особая атмосфера, причем во многих ее уголках можно «раскрыть в себе новые силы». Одним из таких мест спортсменка назвала Петербург. «Я очень много раз была в Санкт-Петербурге, но нравиться он мне начал только недавно. Вдруг почувствовала, какую великую историю хранят эти дворцы, разводные мосты, все эти улочки. До сих пор под впечатлением», — добавила Загитова.

Ранее певица Алена Апина заявила, что в Москве ей не хватает воды.