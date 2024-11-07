Застрявшим на круизном лайнере в Японии россиянам компенсируют расходы на обратные билеты

Застрявшим в Японии из-за поломки судна россиянам компенсируют возвратные билеты

Туристам из России, застрявшим в японском порту из-за поломки круизного лайнера Spectrum of The Seas, полностью компенсируют расходы на возвратные билеты. Об этом в беседе с «Москвой 24» заявил коммерческий директор туристического агентства Cruclab Михаил Алексеев.

Собеседник издания отметил, что компания пыталась согласовать высадку россиян с судна, чтобы они могли покинуть Японию через аэропорт в Токио и вернуться в Шанхай. Таким образом соотечественники могли успеть к вылету в Россию по своим обратным билетам, но переговоры не увенчались успехом.

«Мы еще пытаемся, но, судя по всему, этот вариант не пройдет», — добавил он. По словам Алексеева, в связи с этим агентство совместно с туристической компанией решили компенсировать понесенные клиентами потери.

Более того, в случае необходимости Cruclab возьмет на себя оплату гостиницы для туристов на один-два дня в Шанхае. На данный момент все они обеспечены питанием и проживанием, а также для них полностью сохранена программа круиза.

Ожидается, что отечественные путешественники прибудут в Шанхай 11 ноября.

Ранее стало известно, что власти России и Японии прорабатывают вопрос о вывозе россиян с застрявшего в порту круизного лайнера Spectrum of the Seas. Туристам могут сделать безвизовый транзит.