Появились новые подробности о застрявших на круизном лайнере в Японии россиянах

РСТ: застрявшим в Японии российским туристам могут сделать безвизовый транзит

Власти России и Японии прорабатывают вопрос о вывозе россиян с застрявшего в порту круизного лайнера Spectrum of the Seas, туристам могут сделать безвизовый транзит. Новые подробности о ситуации появились у Российского союза туриндустрии (РСТ).

По данным специалистов, это может произойти в том случае, если круизный оператор Royal Caribbean направит соответствующий запрос. «Это форс-мажор, такое случается крайне редко, и в каждом случае ищется оптимальный выход», — рассказали РСТ в туроператорской компании CruClub.

К решению вопроса также подключилось посольство России в Японии, которое связалось с иммиграционной службой этой страны. «Япония готова помочь в организации выезда россиян из страны, если будет запрос от Royal Caribbean, — добавили в CruClub. — Возможно, россиянам будет предоставлен безвизовый транзит».

Отмечается, что на борту находятся 538 граждан России, у которых истек срок действия японских транзитных виз.

Информация о том, что около 600 российских туристов застряли в японском порту Йокогама на круизном лайнере, появилась в четверг, 7 ноября. Причиной задержки стала поломка судна.