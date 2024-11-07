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13:31, 7 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский прибыл с визитом в Венгрию

Президент Украины прибыл в Венгрию впервые с начала конфликта
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alessandro Della Valle / Keystone / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Венгрию впервые с 2022 года, передает «Интерфакс-Украина».

Как отмечает издание, он примет участие в Саммите Европейского политического сообщества в Будапеште. Во время саммита он заявил, что комментарии для прессы будут даны после проведенных встреч.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина и Венгрия готовят документ, фиксирующий намерение Будапешта не блокировать приглашение Киева в НАТО. Он добавил, что в документе будет отражена общая позиция двух стран по разным спорным вопросам. В их числе — положение венгерского меньшинства на Украине.

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