Жители российского города остались без света

Жители Новосибирска остались без света из-за сильного ветра

Жители 11 районов Новосибирска остались без света из-за сильного ветра. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Порывы ветра, достигающие 25 метров в секунду, повредили несколько линий электропередач (ЛЭП) и оборвали провода.

Больше всего пострадали Мошковский, Сузунский, Северный районы Новосибирская агломерация. Энергию обещают восстановить к 21:00.

Также ветер снес кровлю с крыши, которая упала на автомобили, повалил и разбросал строительные ограждения у «Дома-книжки» на улице Калинина и частично унес крышу со здания в ботаническом саду в Академгородке.

Ранее в Омске порывом ветра снесло крышу с торгового центра на улице Енисейской. Конструкция упала на припаркованные у здания автомобили.