Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:31, 7 ноября 2024Экономика

Жители российского города остались без света

Жители Новосибирска остались без света из-за сильного ветра
Мария Черкасова

Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ

Жители 11 районов Новосибирска остались без света из-за сильного ветра. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Порывы ветра, достигающие 25 метров в секунду, повредили несколько линий электропередач (ЛЭП) и оборвали провода.
Больше всего пострадали Мошковский, Сузунский, Северный районы Новосибирская агломерация. Энергию обещают восстановить к 21:00.

Также ветер снес кровлю с крыши, которая упала на автомобили, повалил и разбросал строительные ограждения у «Дома-книжки» на улице Калинина и частично унес крышу со здания в ботаническом саду в Академгородке.

Ранее в Омске порывом ветра снесло крышу с торгового центра на улице Енисейской. Конструкция упала на припаркованные у здания автомобили.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трехтонную авиабомбу сбросили на бойцов ВСУ в Курской области. Результат попал на видео

      Стало известно о гибели спасавших родных жителей Курской области из-за «Бабы-Яги» ВСУ

      Токаев назвал готовящийся госвизит Путина знаковым событием

      Названы причины нехватки роботов на производстве в России

      Создана имитирующая Землю экспериментальная установка

      В российском регионе осудят наемника из Латвии за участие в боях на стороне ВСУ

      Зеленский заявил о несостоятельности некоторых европейских подходов

      В российском городе десятки тысяч человек остались без света и воды

      Гонорары Сергея Лазарева и Влада Топалова сравнили

      В России заявили о снижении прогноза по росту инвестиций и экономики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше