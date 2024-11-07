Звезда 90-х вступил в добровольческий отряд в Крыму

Данко вступил в ряды добровольческого подразделения «Барс-Крым»

Российский певец Данко вступил в ряды добровольческого подразделения «Барс-Крым». Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале.

По словам Павленко, отряд занимается выявлением диверсантов и нарушителей в прибрежных районах Крыма. Она также поблагодарила артиста за преданность и помощь городу.

«Шесть лет назад он переехал в Ялту, здесь живет и занимается творчеством. А сегодня как настоящий мужчина встал на защиту города. Благодарю и горжусь», — написала она.

Ранее сообщалось, что Данко заявил о порабощении Аллы Пугачевой молодостью и силой.