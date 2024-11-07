Звезда «Шерлока Холмса» выплатил пять миллионов в счет долга по алиментам

Игорь Петренко выплатил 5 миллионов рублей Климовой в счет долга по алиментам

Актер Игорь Петренко, известный по ролям в «Тарасе Бульбе» и «Шерлоке Холмсе», выплатит еще пять миллионов рублей, которые задолжал по алиментам бывшей жене, актрисе Екатерине Климовой. Об этом сообщает портал kp.ru.

Как сообщает издание со ссылкой на данные ФССП, на данный момент актеру осталось выплатить еще 2 миллиона 369 тысяч рублей. В июле долг составлял больше семи миллионов рублей, а феврале 2024 года артист должен был больше девяти миллионов.

Напомним, пара развелась в 2014 году после десяти лет совместной жизни. Екатерина воспитывает двух сыновей от этого брака, а Игорь уже успел жениться в третий раз. Новая супруга родила ему еще троих детей.

Ранее сообщалось, что актера начали разыскивать приставы.