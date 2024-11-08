22-летний россиянин избил до сотрясения мозга трех лицеистов

В Челябинске молодой человек избил до сотрясения мозга трех лицеистов

В Челябинске 22-летний молодой человек избил трех лицеистов до сотрясения мозга. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям издания, россиянин напал на мальчиков прямо во дворе учебного заведения № 148. Предположительно, парень преследовал одного младшеклассника по пути в школу, тот испугался и спрятался в кусты.

Несовершеннолетних с травмами увезли в больницу, нападавшего доставили в отдел полиции.

До этого сообщалось, что в Якутии мужчина избил школьника из-за светлой кофты и фиолетовой куртки, которые были на нем надеты.

Мать пострадавшего рассказала, что ее сын шел в школу со своей подругой. Незнакомец подошел к нему и поинтересовался, почему он так одет. Впоследствии мужчина преследовал учащихся и кричал им вслед, чтобы подросток больше так не одевался и не попадался ему на глаза.