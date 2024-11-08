47-летняя солистка группы «Винтаж» описала увеличенную грудь фразой «вот это пельмени»

Солистка группы «Винтаж» Плетнева визуально увеличила грудь с помощью косметики

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева описала увеличенную косметикой грудь фразой «вот это пельмени». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя певица разместила ролик из гримернки, в котором предстала в платье с цветочным принтом и глубоким декольте. При этом звезда нанесла на тело специальное контурирующее средство, с помощью которого ее грудь визуально стала больше. «Девочки, лайфхак от Дуси. Все-таки сегодня пятница!» — подписала поп-исполнительница ролик.

В октябре 47-летняя солистка группы «Винтаж» показала фигуру в бикини. Знаменитость позировала в черном бюстгальтере и белых плавках с тонкими завязками на бедрах.