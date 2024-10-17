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11:17, 17 октября 2024Ценности

47-летняя солистка группы «Винтаж» показала фигуру в бикини

47-летняя солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева показала фигуру в бикини
Анна Плетнева

Анна Плетнева . Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя певица поделилась видео с отдыха, на котором предстала в бикини, состоящем из черного бюстгальтера и белых плавок с тонкими завязками на бедрах. При этом на размещенных кадрах можно заметить, что на лице знаменитости отсутствует макияж, а волосы распущены.

«И пусть весь мир подождет», — подписала поп-исполнительница ролик.

В июле Анна Плетнева раскрыла секрет стройности после трех родов. Певица рассказала, что ради сохранения фигуры регулярно занимается спортом — в частности, настольным теннисом.

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      Карина Черных
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