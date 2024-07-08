44-летняя солистка группы «Винтаж» раскрыла секрет стройности после трех родов

Певица Плетнева рассказала, что занимается настольным теннисом ради стройности

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева раскрыла секрет стройности после трех родов. Соответствующий комментарий приводит The Voice.

44-летняя исполнительница рассказала, что ради сохранения фигуры регулярно занимается спортом.

«Единственный спорт, которым я занимаюсь, — это настольный теннис. Мне кажется, все, кто следит за моими социальными сетями, знают, как я выигрываю у своего тренера периодически. Пока что ни один мужчина в моей жизни не обыграл меня в этом виде спорта», — заявила певица.

В июне 72-летний Олег Газманов также раскрыл секрет стройности. Певец признался, что в силу профессии не может позволить себе закрыть глаза на собственный внешний вид.