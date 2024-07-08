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17:53, 8 июля 2024Ценности

44-летняя солистка группы «Винтаж» раскрыла секрет стройности после трех родов

Певица Плетнева рассказала, что занимается настольным теннисом ради стройности

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева раскрыла секрет стройности после трех родов. Соответствующий комментарий приводит The Voice.

44-летняя исполнительница рассказала, что ради сохранения фигуры регулярно занимается спортом.

«Единственный спорт, которым я занимаюсь, — это настольный теннис. Мне кажется, все, кто следит за моими социальными сетями, знают, как я выигрываю у своего тренера периодически. Пока что ни один мужчина в моей жизни не обыграл меня в этом виде спорта», — заявила певица.

В июне 72-летний Олег Газманов также раскрыл секрет стройности. Певец признался, что в силу профессии не может позволить себе закрыть глаза на собственный внешний вид.

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      Екатерина Ештокина
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