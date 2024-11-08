49-летняя Яна Рудковская вышла в свет в прозрачном платье

Продюсер Яна Рудковская посетила премию журнала OK! в прозрачном платье

Российский продюсер Яна Рудковская посетила премию журнала OK! «Больше чем звезды» в откровенном наряде. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летняя знаменитость вышла в свет в коричневом прозрачном платье длины макси с корсетным верхом и без бретелей, сквозь которое было видно ее тело. Помимо этого, знаменитость надела обувь в тон на каблуках.

В качестве аксессуаров она выбрала сумку, ожерелье с камнями и браслеты. Образ Рудковской дополнила укладка и яркий мейкап.

В сентябре Рудковская показала фигуру в купальнике на отдыхе. На размещенных кадрах звезда была запечатлена в светло-коричневом слитном изделии, оформленном прозрачными вставками под грудью и на животе.