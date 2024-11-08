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07:01, 8 ноября 2024Забота о себе

50-летняя женщина обратилась за помощью из-за отказа мужа от секса в течение трех лет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Американский психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала совет женщине, пожаловавшейся на отказавшегося от секса мужа. Ее письмо и совет специалистки с вариантами действия в этой ситуации опубликовало издание The Guardian.

По словам женщины, она любит своего мужа и он отвечает взаимностью, хотя уже три года они не занимались сексом. Обоим за 50, в браке они провели 31 год. «Мне очень этого не хватает, и я говорила с ним о проблеме. Он тоже скучает по сексу, но не знает, что с ним происходит (сдал анализы крови, все в порядке)», — написала женщина.

Сейчас расстроенная жена близка к тому, чтобы нанять секс-работника. «Мне бы хотелось вернуть нашу интимную жизнь, но я не думаю, что правильно ждать, пока он примет решение по этому поводу. Он думает, что мне не следует заниматься сексом ни с кем, кроме него. Проблема в том, что между нами секса нет, и мне надоело мастурбировать», — заключила женщина.

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Прежде всего, ответила Коннолли, важно выяснить причину отсутствия у мужа интереса к сексу — анализ крови не всегда может дать на это ответ. «Некоторые физические заболевания или состояния могут быть первопричинами низкого либидо, а также психологические проблемы. Возможно, он принимает лекарства, влияющие на какую-то часть цикла его сексуальной реакции», — пишет психотерапевт. Она подчеркнула, что принуждение партнера к сексу только ухудшит ситуацию. Вместо секс-работника она порекомендовала обратиться к семейному терапевту или сексологу.

Аккуратно дайте ему понять, что вы хотели бы помочь ему найти ответы на консультации с сексологом. Будьте его понимающим союзником в поисках ответов

Памела Стивенсон Конноллипсихотерапевт

Ранее Коннолли дала совет 50-летнему мужчине, пожаловавшемуся на то, что его жена ненавидит сексуальные прелюдии. Она порекомендовала мужчине попытаться найти устраивающий обоих способ заниматься сексом с помощью обсуждений и экспериментов.

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