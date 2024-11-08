Всемирный банк объявил о новом пакете поддержки Украины

Премьер Украины Шмыгаль сообщил о выделении Киеву $750 млн Всемирным банком

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале о предоставлении Всемирным банком нового пакета помощи Киеву в объеме 750 миллионов долларов.

Средства выделены в рамках проекта «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления» (SURGE), который направлен на развитие институциональных реформ, необходимых для вступления в Евросоюз. Часть из общей суммы будет выделена из фонда ADVANCE Ukraine, поддерживаемого правительством Японии.

По словам премьера, средства помогут укрепить работу государственных институтов и предоставлять ключевые государственные услуги гражданам. Реформы в рамках проекта направлены на улучшение эффективности управления публичными инвестициями и государственными финансами. Шмыгаль добавил, что в случае необходимости финансирование может быть увеличено.

Ранее на этой неделе глава кабмина Украины сообщил, что правительство подписало со Всемирным банком соглашение, предусматривающее выделение Киеву почти 600 миллионов долларов. Эти средства предполагается потратить на поддержку малого и среднего бизнеса, зеленый переход и улучшение бизнес-среды.