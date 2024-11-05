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01:11, 5 ноября 2024Экономика

В Киеве подписали соглашения со Всемирным банком о выделении около 600 миллионов долларов

Шмыгаль: правительство Украины подписало соглашения со Всемирным банком
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Украинское правительство подписало соглашение со Всемирным банком, которое предусматривает выделение Киеву почти 600 миллионов долларов. Об этом проинформировал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Украина подписала соглашения со Всемирным банком на сумму почти $600 млн в рамках новой программы», — отметил он.

Как подчеркнул Шмыгаль, средства потратят на поддержку малого и среднего бизнеса, зеленый переход, улучшение бизнес-среды. По его словам, общая запланированная сумма программы превышает $1 млрд, она рассчитана до 2027 года.

В октябре стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение очередного транша для Украины на сумму более миллиарда долларов. В организации высказали мнение, что экономика Украины остается устойчивой, несмотря на сложные условия.

При этом Россия не поддержала создание нового фонда Всемирного банка для поддержки Украины. Так, РФ оказалась единственной, кто выступил против. Однако ее доли голосов недостаточно, чтобы заблокировать данное решение.

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