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05:01, 8 ноября 2024Из жизни

80-летняя секс-работница рассказала о популярности пожилых проституток среди юношей

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Самая старая секс-работница Австралии заявила, что не собирается уходить на пенсию. Об этом она рассказала в интервью Mamamia.

По словам 80-летней Фионы, она стала продавать сексуальные услуги из-за бедности. Тогда ей было 32 года, она недавно родила и переехала на родину мужа из Греции. Женщина начинала с БСДМ-практик. Фиона отметила, что уже в тот период она не считалась молодой секс-работницей, но ее это не смущало.

Сейчас Фиона является одной из самых востребованных женщин в легальном клубе Mature Darlings, расположенном в Сиднее. Его особенность состоит в том, что в нем работают проститутки от 40 до 80 лет. При этом заведение популярно и среди молодых мужчин. Фиона объясняет это тем, что юноши хотят набраться опыта у пожилых женщин. Другие же хотят вспомнить прошлое. По словам Фионы, многие мужчины лишаются девственности с пожилыми женщинами, а потом желают снова пережить эту фантазию.

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В клубе Фиона предлагает различные услуги: от массажа до ролевых игр. Она призналась, что в Mature Darlings ей нравятся и коллеги, и клиенты. Посещающие клуб мужчины, по ее словам, всегда относятся к ней уважительно. Среди них она выделяет две группы: тех, кто приходит за сексуальным удовлетворением, и тех, кто хочет излить душу.

Фиона объяснила, что, поскольку ее тело уже не так прекрасно, как раньше, она привлекает мужчин эмоционально, старается создать для них комфортную атмосферу. Женщина заявила, что будет продолжать работать, пока может, так как это делает ее счастливой.

Ранее Катия Кортес, которая получила приз «Лучшая эскортница года Австралии», рассказала, почему многие мужчины отдают предпочтение услугам секс-работниц. Она объяснила, что одна из причин — время. У клиентов не так много времени, чтобы знакомиться с девушками, поэтому они предпочитают более простой способ заняться сексом.

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