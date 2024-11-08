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13:09, 8 ноября 2024Бывший СССР

Алиев призвал Армению отказаться от политики вооружения

Президент Азербайджана Алиев: Армения должна отказаться от политики вооружения
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Армения должна отказаться от политики вооружения и соперничества с Азербайджаном. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает «Азертадж».

«Я неоднократно об этом говорил. И они знают, что к моим словам надо прислушиваться. Им следует отказаться от этого, пока не поздно», — заявил азербайджанский президент.

Алиев призвал Армению отказаться от дальнейшего вооружения армии в обращении к народу по случаю годовщины возвращения города Шуша под контроль Азербайджана. По его мнению, Ереван никогда не сможет соперничать с Баку. Политик добавил, что Азербайджан добился желаемого и обеспечил свою территориальную целостность.

Ранее Алиев заявил о желании Запада сделать Армению «голубем мира». По его словам, «западные покровители» желают затмить действия Армении в Нагорном Карабахе за последние 30 лет.

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