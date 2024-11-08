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12:14, 8 ноября 2024Бывший СССР

Алиев заявил о желании Запада сделать Армению «голубем мира»

Алиев: страны Запада захотели сделать из Армении «голубя мира»
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Страны Запада захотели сделать из Армении «голубя мира» для восстановления ее репутации. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время празднования годовщины окончания Второй карабахской войны в 2020 году.

По его словам, «западные покровители» желают затмить действия Армении в Нагорном Карабахе за последние 30 лет. «Словно не было той тридцатилетней оккупации, не было разрушений, не было жестокости, не было геноцида в Ходжалы», — заявил он.

Алиев подчеркнул, что последующие поколения должны знать эти события и не забывать об этом. Он добавил, что в западных столицах сидят «азербайджанофобы» и они подстрекают Армению к новой войне.

Ранее правительство Армении заявило о том, что надеется на продолжение двусторонних переговоров о стратегическом партнерстве с США после победы Дональда Трампа. Там отметили, что отношения между США и Арменией имеют институциональную основу.

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