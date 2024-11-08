Алина Загитова рассказала о влиянии шопоголизма на ее жизнь

Фигуристка Алина Загитова призналась, что шопоголизм улучшает настроение

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о влиянии шопоголизма на ее жизнь. Соответствующее интервью публикует журнал Hello!.

22-летняя спортсменка призналась, что у нее большой гардероб. «Я жуткий шопоголик. Мама говорит, что этим я в папу — он был главным модником», — прокомментировала она.

По словам девушки, новая вещь и яркий макияж сильно влияют на ее настроение. «Наденешь какую-нибудь красивую кофточку — и чувствуешь себя уже по-другому. Сделаешь макияж, накрасишь ресницы — и настроение улучшается!» — отметила собеседница издания.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова снялась для упомянутого журнала в откровенном наряде.