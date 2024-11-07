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18:44, 7 ноября 2024Ценности

Алина Загитова снялась для журнала в мини-шортах

Фигуристка Алина Загитова снялась для журнала Hello! в топе и мини-шортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российская фигуристка Алина Загитова снялась для журнала Hello! в откровенном наряде. Соответствующий материал появился на сайте издания.

22-летняя спортсменка предстала перед камерой в бордовом бра-топе отечественного бренда Belle you, серых мини-шортах и кардигане Befree x Badlon. Также она примерила гольфы и коричневые замшевые кроссовки Lime, распустила волосы и нанесла нюдовую помаду.

Кроме того, Загитова высказалась о своем отношении к моде. «У меня большой гардероб, я жуткий шопоголик. Мама говорит, что этим я в папу — он был главным модником. Вот и я так: наденешь какую-нибудь красивую кофту — и чувствуешь себя уже по-другому. Сделаешь макияж, накрасишь ресницы — и настроение улучшается!» — заявила 22-летняя олимпийская чемпионка.

Ранее Загитову раскритиковали в сети из-за накачанных губ.

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