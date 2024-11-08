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16:32, 8 ноября 2024Мир

Американский дипломат назвал слова Трампа об Украине хвастовством

Экс-сотрудник Госдепа Хаас: перемирие на Украине при Трампе вполне реально
Семен Александров (редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Слова избранного президента США Дональда Трампа о способности завершить конфликт на Украине за 24 часа — хвастовство, сделанное во время предвыборной кампании. Об этом заявил бывший сотрудник Госдепа США и почетный президент американского Совета по международным отношениям (CFR) Ричард Хаас в интервью France 24.

По словам американского дипломата, возможность «перемирия» на Украине наряду с некоторыми территориальными уступками со стороны Киева вполне реальна.

Он также отметил, что более насущным вопросом для внешней политики США стал Иран. Хаас подчеркнул, что возможный иранский ответ на удары Израиля может стать «ранним испытанием для Трампа».

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что слова Трампа о завершении конфликта на Украине за 24 часа означают не конец боев, а прекращение участия США в конфликте за сутки.

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