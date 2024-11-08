На Западе объяснили слова Трампа о прекращении конфликта на Украине за 24 часа

Меркурис: слова Трампа о завершении конфликта на Украине не означают конец боев

Слова избранного президента США Дональда Трампа о завершении конфликта на Украине за 24 часа не означают конец боев. Заявление политика объяснил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Говоря об окончании конфликта за 24 часа, я думаю, он имел в виду не то, что сами боевые действия полностью остановятся, а то, что прекратится участие США в конфликте», — заявил он.

По его словам, победивший на выборах республиканец на данный момент вряд ли точно знает, как урегулировать ближневосточный и украинский конфликты.

Ранее бывший американский морпех Брайан Берлетик отметил, что главная причина, по которой Трамп скептически относится к стратегии Вашингтона по Украине, состоит в более насущной для США необходимости противостояния с КНР. Он подчеркнул, что в связи с этим администрации избранного президента США необходимы силы для «более масштабного конфликта с Китаем».