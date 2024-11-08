В США объяснили стремление Трампа к миру на Украине

Бывший морпех Берлетик: Трамп хочет мира на Украине для противостояния с Китаем

Главная причина, по которой Дональд Трамп скептически относится к стратегии Вашингтона по Украине, состоит в более насущной для США необходимости противостояния с Китаем. Таким мнением поделился бывший американский морпех Брайан Берлетик в соцсети X.

«Главная причина, по которой Трамп и Вэнс говорят о выходе из Украины, заключается в том, что США проигрывают», — отметил он.

По мнению военного, в связи с этим новому руководству Штатов необходимы силы для «более масштабного конфликта с Китаем».

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что отношения нового президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского могут оказаться довольно непростыми ввиду нежелания Трампа тратить ресурсы на украинский конфликт.

Накануне издание WSJ написало, что команда Дональда Трампа начала обсуждать план по завершению украинского конфликта. Как сообщает источник, план предполагает заморозку линии фронта, вдоль которой должны будут создать демилитаризованную зону.

