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06:00, 8 ноября 2024Мир

Зеленскому предрекли много неприятных неожиданностей при Трампе

Политолог Дудаков предрек сложности в отношениях Зеленского и Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Отношения нового президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского могут оказаться довольно непростыми ввиду нежелания Трампа тратить ресурсы на украинский конфликт, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков.

«Украинские лоббисты сейчас пытаются искать выходы на Трампа. У них были неплохие отношения с демократами, а вот с республиканцами все несколько сложнее, так что Киев ждет много неприятных неожиданностей, — заметил Дудаков. — У Трампа есть некоторая обида на Зеленского еще с 2019 года, когда ему чуть не объявили импичмент».

Недовольство республиканцев, по мнению политолога, также может вызывать критика Зеленским плана урегулирования конфликта. По этим и другим причинам, как считает политолог, украинскому лидеру будет достаточно тяжело работать с новым главой США.

«Да, у Украины есть выходы на определенных республиканцев в Конгрессе, но не факт, что Трамп будет к ним прислушиваться. Для него Украина в принципе не так важна, он не станет тратить так много ресурсов на эту страну. Так что, если ему не удастся договориться с Россией, он просто передаст все заботы об Украине Европе», — сказал политолог.

Ранее Зеленский сообщил, что провел «отличный телефонный разговор» с Трампом. В ходе беседы он поздравил американского политика с «исторической и убедительной» победой на выборах главы США.

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