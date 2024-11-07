Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:07, 7 ноября 2024Бывший СССР

«Я провел отличный разговор». Зеленский высказался о телефонной беседе с Трампом

Зеленский заявил об отличном разговоре с Трампом после его победы на выборах
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел «отличный телефонный разговор» с Дональдом Трампом. В ходе беседы он поздравил американского политика с «исторической и убедительной» победой на выборах главы США.

По словам Зеленского, данный результат стал возможным благодаря «впечатляющей избирательной кампании» республиканца. «Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество», — добавил он.

Кроме того, Зеленский напомнил американскому политику о принципе «мир через силу» («peace through strength»). Он уточнил, что, если новый американский лидер применит данный принцип на практике, от этого преуспеют все. Украинский лидер также отметил, что «люди хотят уверенности, свободы, нормальной жизни», а для Киева это означает «жизнь без российской агрессии и с сильной Америкой, с сильной Украиной, с сильными союзниками».

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Оценено будущее Украины после победы Трампа

«Для Зеленского все кончено. Он должен понимать, что больше военной помощи от США не будет. От ЕС еще может быть какая-то поддержка, однако ее не будет много. Так что европейским странам тоже придется остановиться», — сказал геополитический аналитик из Нидерландов Йост Нимеллер.

По его словам, Трамп — бизнесмен, и работать с США он будет как с «коммерческой единицей». Специалист также отметил, что новый американский лидер не допустит использования НАТО для боевых действий на Украине.

Материалы по теме:
Пять красных линий. На Украине выдвинули требования Трампу и Зеленскому
Пять красных линий. На Украине выдвинули требования Трампу и Зеленскому
Сегодня
Байден высказался о поражении Харрис на выборах. Как он объяснил проигрыш демократов?
Байден высказался о поражении Харрис на выборах. Как он объяснил проигрыш демократов?
Сегодня
Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах. Он рассказал, что хочет получить от нового президента США
Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах. Он рассказал, что хочет получить от нового президента США
6 ноября 2024

Бывший высокопоставленный сотрудник офиса Зеленского заявил, что Украине стоит отказаться от возвращения утраченных территорий в связи с победой Трампа на выборах, а не вечно бороться за них. Он добавил, что речь идет о выживании, а не о победе в конфликте.

Трамп может заставить Киев пойти на территориальные уступки, к тому же такой исход выборов может означать «начало конца войны на Украине», отмечено в материале The Spectator. «Победа Дональда Трампа (...), вероятно, оставит [президенту России] Владимиру Путину контроль над большей частью [Украины], если не над всей территорией», — говорится в сообщении.

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

В США победу Трампа назвали концом финансирования Украины

По мнению старшего научного сотрудника британского Королевского института объединенных оборонных исследований Тима Уилласи-Уилси, Зеленский вряд ли сможет добиться возвращения полуострова Крым и региона Донбасc.

Еще аналитики отметили, что кандидат от республиканцев может блокировать финансовую помощь Киеву, чтобы завершить конфликт принудительно.

В то время как чиновники и дипломаты Европейского союза (ЕС) напуганы перспективой президентства Трампа и считают, что Украину может ждать большая беда. «Украина в большой беде», — сказал высокопоставленный чиновник.

По их мнению, Трамп еще больше обретет смелость в своей программе America First («Америка превыше всего»).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я провел отличный разговор». Зеленский высказался о телефонной беседе с Трампом

      Дефицит бюджета России оценили

      Шойгу заявил о провале плана Запада по нанесению России стратегического поражения

      Передавшего взятку главе автобронетанковой службы ЦВО посредника задержали

      Бывшего первого замминистра спорта Красноярского края осудят по делу о мошенничестве

      Ракеты для Су-57 впервые покажут за рубежом

      Глава Таджикистана поздравил с победой двух президентов

      Весь алкоголь на застрявшем в Японии круизном лайнере с россиянами сделали бесплатным

      Японский производитель машин уволит тысячи работников

      Спевший с P. Diddy Тимати рассказал о вечеринках рэпера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше