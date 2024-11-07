Зеленский заявил об отличном разговоре с Трампом после его победы на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел «отличный телефонный разговор» с Дональдом Трампом. В ходе беседы он поздравил американского политика с «исторической и убедительной» победой на выборах главы США.

По словам Зеленского, данный результат стал возможным благодаря «впечатляющей избирательной кампании» республиканца. «Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество», — добавил он.

Кроме того, Зеленский напомнил американскому политику о принципе «мир через силу» («peace through strength»). Он уточнил, что, если новый американский лидер применит данный принцип на практике, от этого преуспеют все. Украинский лидер также отметил, что «люди хотят уверенности, свободы, нормальной жизни», а для Киева это означает «жизнь без российской агрессии и с сильной Америкой, с сильной Украиной, с сильными союзниками».

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Оценено будущее Украины после победы Трампа

«Для Зеленского все кончено. Он должен понимать, что больше военной помощи от США не будет. От ЕС еще может быть какая-то поддержка, однако ее не будет много. Так что европейским странам тоже придется остановиться», — сказал геополитический аналитик из Нидерландов Йост Нимеллер.

По его словам, Трамп — бизнесмен, и работать с США он будет как с «коммерческой единицей». Специалист также отметил, что новый американский лидер не допустит использования НАТО для боевых действий на Украине.

Бывший высокопоставленный сотрудник офиса Зеленского заявил, что Украине стоит отказаться от возвращения утраченных территорий в связи с победой Трампа на выборах, а не вечно бороться за них. Он добавил, что речь идет о выживании, а не о победе в конфликте.

Трамп может заставить Киев пойти на территориальные уступки, к тому же такой исход выборов может означать «начало конца войны на Украине», отмечено в материале The Spectator. «Победа Дональда Трампа (...), вероятно, оставит [президенту России] Владимиру Путину контроль над большей частью [Украины], если не над всей территорией», — говорится в сообщении.

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По мнению старшего научного сотрудника британского Королевского института объединенных оборонных исследований Тима Уилласи-Уилси, Зеленский вряд ли сможет добиться возвращения полуострова Крым и региона Донбасc.

Еще аналитики отметили, что кандидат от республиканцев может блокировать финансовую помощь Киеву, чтобы завершить конфликт принудительно.

В то время как чиновники и дипломаты Европейского союза (ЕС) напуганы перспективой президентства Трампа и считают, что Украину может ждать большая беда. «Украина в большой беде», — сказал высокопоставленный чиновник.

По их мнению, Трамп еще больше обретет смелость в своей программе America First («Америка превыше всего»).