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05:37, 7 ноября 2024Бывший СССР

Пять красных линий. На Украине выдвинули требования Трампу и Зеленскому

Порошенко обозначил пять красных линий для Трампа и Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко выдвинул пять требований действующему главе государства Владимиру Зеленскому и победившему на президентских выборах в США республиканцу Дональду Трампу. Он перечислил их в своем Telegram-канале.

В частности, политик призвал власти Украины не соглашаться на компромиссы по вопросам независимости страны. Он заявил, что Киев никогда не вернется в зону влияния Москвы. Также, по мнению Порошенко, не может быть компромиссов по территориальной целостности Украины и антироссийских санкций.

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Кроме того, он потребовал, чтобы Киев не позволял ограничивать украинскую армию. Порошенко также заявил о необходимости убедить Трампа в том, что Украина должна стать членом НАТО. «Настаиваю на красных линиях, которые есть не только у Украины, но и у всего свободного мира», — написал он.

Трампу предрекли внедрение ультиматумов во внешнюю политику США

Британская газета The Guardian сообщила, что Украина погрузилась в уныние и неопределенность после победы Трампа на выборах. Утверждается, что 47-й президент США может прекратить выделение военной помощи Киеву, без которой украинские войска рискуют потерять еще больше позиций в Донбассе.

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До этого американское издание The Hill допустило, что Трамп может завершить украинский конфликт с помощью ультиматума президентам Украины и России. Будущий глава Белого дома способен вынудить Зеленского согласиться на переговоры, используя в качестве рычага давления помощь со стороны Соединенных Штатов. Также Трамп может пригрозить Москве расширением поддержки Киева и «разрушительной экономической войной». Автор статьи полагает, что такие меры могут оказаться эффективными, так как положение как Украины, так и России близко к «цугцвангу», когда любой ход ведет к ухудшению их позиций.

Сам же Трамп заявлял, что Зеленский несет личную ответственность за начало конфликта с Россией. По его словам, глава Украины «никогда не должен был позволить этому начаться». При этом он добавил, что это «не означает, что он не хочет помочь Киеву».

Трамп захотел переосмыслить Минские соглашения

Ранее издание Financial Times узнало, что после избрания на пост президента США Трамп приступит к ускоренному урегулированию конфликта на Украине. Как отметили советники американского политика, его план может стать переосмыслением Минских соглашений. В частности, в них может быть добавлен механизм наказания за нарушение условий договоренностей.

Однако Зеленский предупредил, что Трамп не сможет убедить Киев пойти на компромиссы. «Если Трамп в случае победы захочет завершить конфликт, заставив Украину уступить свои территории, то у него ничего не получится», — подчеркнул он.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что США способны в кратчайшие сроки завершить конфликт на Украине, поскольку они сами в него вовлечены. «Америка является той самой страной, которая конфликт может прекратить очень быстро», — сказал он.

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