«США сами вовлечены». Песков оценил способность Вашингтона завершить конфликт на Украине

Песков заявил, что США могут завершить украинский конфликт

США способны в кратчайшие сроки завершить конфликт на Украине, поскольку они сами в него вовлечены. Об этом на просветительском марафоне «Знание. Первые» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Америка является той самой страной, которая конфликт вокруг Украины может прекратить очень быстро», — сказал он.

Песков отметил, что США декларируют своей целью нанесение России стратегического поражения, однако в случае, если кто-то захочет что-то изменить, это надо приветствовать. Он подчеркнул, что слова, сказанные в ходе предвыборной гонки, не изменят ситуацию.

На Западе сообщили о погрузившейся в уныние Украине

Украина погрузилась в уныние и неопределенность после победы Дональда Трампа на выборах президента США, пишет британская газета The Guardian. Как утверждается в материале, Трамп может прекратить выделение военной помощи Киеву, без которой Украина рискует потерять еще больше позиций в Донбассе. Издание отмечает, что в настоящий момент Вооруженные силы (ВС) России продвигаются на поле боя самыми быстрыми темпами с 2022 года. Директор по военным наукам Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэвилл допустил в разговоре с газетой, что теперь РФ «использует свое численное преимущество» на поле боя.

В свою очередь, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) и автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов рассказал «Ленте.ру», что заявления Трампа о готовности положить конец военным действиям еще до его инаугурации являются в значительной степени популистскими.

Он понимает, что Украина — это не его война, не его задача и не его ответственность. Я думаю, что он скажет западноевропейским партнерам: «Хотите поддерживать Украину — поддерживайте, это не моя история» Алексей Наумов политолог

Эксперт указал, что для Трампа главным вектором противостояния станет Китай. «Он настроен решительно антикитайски. Его основное орудие — это таможенные пошлины, не военная сила. Поэтому он будет, соответственно, вести против Китая торговую войну», — объяснил Наумов.

Трампа сочли способным поставить Москве и Киеву жесткий ультиматум

После победы на выборах Дональд Трамп поставит «жесткий ультиматум» России по конфликту на Украине. Такое мнение высказала журналистка Ксения Собчак. Она призналась, что недоумевает, почему в России обрадованы таким исходом выборов. «Трамп непрост, и его "закончу войну за неделю" — это значит жесткий ультиматум и России, и Украине», — считает она. При этом, отметила Собчак, российская сторона может отказаться выполнять требования политика. Она подчеркнула, что думать о последствиях такого шага не хочется.

Ранее издание The Hill сообщило, что Трамп после победы может пригрозить России расширением поддержки Киева и «разрушительной экономической войной» для завершения конфликта на Украине. Отмечалось, что политик также может вынудить украинскую сторону сесть за стол переговоров, используя в качестве рычага давления помощь со стороны США.