Байден высказался о поражении Харрис на выборах. Как он объяснил проигрыш демократов?

Байден объяснил проигрыш Харрис на выборах поздним вступлением в гонку

Американский лидер Джо Байден высказался о поражении кандидата в президенты США, действующего вице-президента Камалы Харрис на выборах. Он объяснил проигрыш демократов поздним вступлением в гонку.

Как заявил действующий президент, ей пришлось вступить в предвыборную гонку «при чрезвычайных обстоятельствах и возглавить историческую кампанию». Он отметил, что Харрис продолжит борьбу и «останется лидером, на которого будут равняться наши дети из поколения в поколение».

Демократы обвинили Байдена в поражении Харрис на выборах

Сторонники Демократической партии США обвинили в поражении Байдена, состояние здоровья которого скрывалось вплоть до его дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. После них действующий глава государства снял свою кандидатуру, и Харрис заменила его всего за три месяца до окончания предвыборной гонки.

«Почему Джо Байден продержался так долго? Ему не следовало скрывать свое [здоровье] и выйти из гонки намного раньше», — заявил агентству неназванный донор Демпартии.

Американский финансист и спонсор демократов Билл Экман отметил, что Демпартия «лгала американскому народу о когнитивном здоровье и профпригодности президента, а затем не провела праймериз, чтобы заменить его».

Вице-президент признала поражение на выборах

В первой после поражения речи Харрис поблагодарила своих сторонников за оказанную поддержку, несмотря на то, что результат выборов оказался не таким, которого она хотела. Она также добавила, что гордится своей президентской кампанией.

Харрис заявила, что признает поражение на выборах, но не в «борьбе за будущее и идеалы Америки».

Кроме того, политик призналась, что результаты голосования стали для нее неожиданностью. Она отметила, что многие люди говорят о наступлении «темных времен» в США, при этом выразив надежду, что они ошибаются. «Но, Америка, если это так, давай осветим небо огнем миллиардов звезд. Светом оптимизма, веры, истины и служения», — сказала Харрис.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Харрис пообещала мирно передать власть Трампу

Харрис по телефону поздравила своего конкурента на выборах с победой. В разговоре она признала свое поражение, а также пообещала мирную передачу власти.

По предварительным результатам, Трамп одержал победу, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270. Итоговые результаты голосования будут обнародованы 11 декабря. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.