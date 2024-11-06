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13:56, 6 ноября 2024Россия

«Пусть продолжает заразительно кудахтать». Медведев высказался о поражении Харрис и перспективах СВО

Медведев: с Харрис покончено, цели спецоперации на Украине будут достигнуты
Анастасия Волова (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X высказался о баллотировавшейся на пост президента США Камале Харрис и специальной военной операции (СВО) на фоне информации о победе Дональда Трампа на выборах американского лидера.

По его словам, теперь с вице-президентом США покончено.

«Пусть продолжает заразительно кудахтать», — написал он, добавив, что цели СВО «остаются неизменными и будут достигнуты».

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Трамп объявил о своей победе, поздравил Вэнса с должностью вице-президента и пообещал прекратить конфликты

По предварительным данным Fox News, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков из необходимого для победы значения 270. Сам Трамп уже объявил о своей победе на выборах и поблагодарил американцев «за эту честь».

Также республиканец поздравил своего напарника Джей Ди Вэнса с должностью вице-президента США. Кроме того, он заявил, что за время своего президентства положит конец военным конфликтам.

«Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить», — сказал политик.

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Медведев отметил полезное для России качество Трампа

Медведев отметил, что Трамп не любит тратить деньги на «прихлебателей и приживалок — на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации». Поддержка Украины, по мнению российского политика, относится именно к этой категории трат.

Именно это качество вероятного нового американского лидера Медведев назвал полезным для России.

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В Госдуме предрекли окончание украинского конфликта при Трампе

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также высказался о перспективах СВО после выборов в США. Он предрек окончание украинского конфликта при Трампе.

По его словам, в первое время в политических кругах США «начнутся межпартийные разборки», что «остановит хотя бы на какое-то время финансирование Украины».

«Думаю, что весной все будет закончено», — указал депутат.

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Захарова призвала к конкретным шагам после слов Трампа об окончании войн

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что за словами Трампа о желании положить конец всем войнам должны следовать конкретные шаги.

«Конечно, за этими тезисами должны последовать действия, конкретные действия, на что все будут ориентироваться», — указала дипломат.

Кремль прокомментировал рассуждения о планах остановить СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал рассуждения о планах остановить спецоперацию после слов Трампа.

«Как говорят наши дипломаты, эвентуальные рассуждения здесь неуместны», — заявил пресс-секретарь президента России.

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