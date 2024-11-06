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10:50, 6 ноября 2024Мир

Трамп поздравил своего напарника с должностью вице-президента США

Трамп поздравил своего напарника Джей Ди Вэнса с должностью вице-президента США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший американский лидер и вероятный победитель президентских выборов Дональд Трамп поздравил своего напарника Джей Ди Вэнса с должностью вице-президента США. Об этом он заявил во время выступления в Уэст-Палм-Бич, трансляцию которого проводил телеканал Fox News.

CNN сообщает, что Вэнс после слов Трампа поблагодарил политика за то, что он позволил присоединиться ему к предвыборной кампании.

«Я думаю, что мы только что стали свидетелями величайшего политического возвращения в истории Соединенных Штатов Америки», — сказал Вэнс.

Ранее телеканал Fox News, опираясь на предварительные результаты выборов, объявил Трампа новым президентом США.

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