Трамп поздравил своего напарника с должностью вице-президента США

Трамп поздравил своего напарника Джей Ди Вэнса с должностью вице-президента США

Бывший американский лидер и вероятный победитель президентских выборов Дональд Трамп поздравил своего напарника Джей Ди Вэнса с должностью вице-президента США. Об этом он заявил во время выступления в Уэст-Палм-Бич, трансляцию которого проводил телеканал Fox News.

CNN сообщает, что Вэнс после слов Трампа поблагодарил политика за то, что он позволил присоединиться ему к предвыборной кампании.

«Я думаю, что мы только что стали свидетелями величайшего политического возвращения в истории Соединенных Штатов Америки», — сказал Вэнс.

Ранее телеканал Fox News, опираясь на предварительные результаты выборов, объявил Трампа новым президентом США.