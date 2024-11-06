«Мы говорим о недружественной стране». В Кремле порассуждали о победе Трампа и возможных поздравлениях

Песков не знает, будет ли Путин поздравлять Трампа с победой на выборах

В Кремле порассуждали о победе Дональда Трампа и возможных поздравлениях от президента России Владимира Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает о планах российского лидера.

«Что касается поздравления, мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами», — сказал он.

Песков оценил последствия отказа Путина поздравлять Трампа

Представитель Кремля ответил на вопрос, не ухудшатся ли отношения Москвы и Вашингтона, если российский лидер не будет поздравлять с победой избранного президента США. «Еще ухудшить (отношения России и США — прим. «Ленты.ру») практически невозможно, эти отношения находятся в исторически самой низкой точке», — заявил он. По его словам, то, как будут далее складываться российско-американские отношения, будет зависеть от руководства США.

Пресс-секретарь президента также отметил, что Путин открыт к конструктивному диалогу, тогда как у администрации США настрой диаметрально противоположный. «Что будет в январе — посмотрим», — добавил он.

Фото: Yuri Kochetkov / Reuters

В Кремле отреагировали на планы Трампа остановить конфликт на Украине

«Мы неоднократно говорили, что Соединенные Штаты Америки в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине. Это, конечно же, нельзя сделать за одну ночь», — сказал Песков.

В ближайшее время Москва будет наблюдать и тщательно анализировать «конкретные слова и конкретные шаги», отметил он. Как отметил пресс-секретарь президента России, после победы на выборах, готовясь войти в Овальный кабинет или войдя в него, иногда заявления приобретают другой тон.

Песков напомнил о войне США против России

«Давайте не забывать, что мы говорим о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в военный конфликт против России», — сказал Песков.

При этом политолог-американист Рафаэль Ордуханян допустил улучшение отношений России и США при Трампе. Говоря о динамике отношений, он заявил, что старт начинается с ситуации ниже плинтуса, так что тут можно смело говорить о перспективе улучшения.

Но специалист призвал не строить иллюзий относительно новых отношений между государствами, поскольку в настоящее время только появляется платформа для диалога. А он, по мнению Ордуханяна, начнется с того, что Трамп продаст Украину со всеми вытекающими последствиями и акцентом на Тихоокеанском регионе.

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В Госдуме отреагировали на победу Трампа словами «возможно, будет наш новый виток отношений»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что с победой Трампа на выборах есть шанс на более конструктивный подход к ситуации с конфликтом на Украине.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, возможно, в отношениях России и США будет новый виток. Она напомнила, что Путин неоднократно говорил о готовности страны дружить со всеми, кто в ответ готов и хочет дружить с Москвой.

«Но я так понимаю, что Трамп собрался нам ультиматумы ставить. Пусть Украине он ставит ультиматумы, а нам надо по-партнерски сесть за стол переговоров, в том числе если этот партнер в лице США и Трампа подойдет к этим переговорам в нормальном ключе, сподвигнет Украину и не будет их финансировать. Кстати, Трамп с таким ультиматумом выходил к Украине. В таком случае, я думаю, что, возможно, будет наш новый виток отношений», — сказала депутат.