В Госдуме прокомментировали победу Трампа на выборах

Депутат Слуцкий: с победой Трампа есть шанс на конструктивный подход к Украине

С победой Дональда Трампа на выборах в США есть шанс на более конструктивный подход к ситуации с конфликтом на Украине. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, чьи слова приводит РИА Новости.

Депутат считает, что Трамп остается большим бизнесменом в политике. Слуцкий также задался вопросом, можно ли ждать изменений к роли США в украинском конфликте, который Вашингтон разжигал с 2014 года.

«Судя по предвыборной риторике (если ей все еще можно верить), команда республиканцев не собирается отправлять в топку прокси-войны против России все больше денег американских налогоплательщиков. Возможно, здесь есть шанс на более конструктивный подход», — сказал парламентарий.

В Соединенных Штатах завершились выборы президента. После предварительных подсчетов голосов большинство крупных американских СМИ заявляют, что Трамп лидирует с солидным преимуществом.

Политик выступил с речью перед группой своих сторонников в резиденции Мар-а-Лаго, штат Флорида. Он объявил о своей политической победе, которой «прежде не знала история США», и назвал себя 47-м президентом. Трамп заявил, что этот момент «поможет стране исцелиться», и пообещал американцам «бороться за них каждый день», добавив, что он откроет «золотой век Америки».