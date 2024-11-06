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13:36, 6 ноября 2024Мир

В Кремле заявили о войне США против России

Песков: США прямо и косвенно вовлечены в войну против России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Sergei Bobylev / Sputnik / Reuters

США являются недружественной страной, которая прямо и косвенно вовлечена в войну против России. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном поздравлении Дональда Трампа с победой на выборах, передает РИА Новости.

«Давайте не забывать, что мы говорим о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в военный конфликт против России», — отметил представитель Кремля.

Кроме того, Песков добавил, что ему неизвестно о планах президента России Владимира Путина поздравлять Трампа с победой на президентских выборах в США.

В США завершилось голосование на президентских выборах. Согласно предварительным подсчетам, Трамп лидирует с солидным преимуществом. Уточняется, что политик получает большинство голосов как избирателей, так и выборщиков.

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