В Кремле заявили о войне США против России

США являются недружественной страной, которая прямо и косвенно вовлечена в войну против России. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном поздравлении Дональда Трампа с победой на выборах, передает РИА Новости.
«Давайте не забывать, что мы говорим о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в военный конфликт против России», — отметил представитель Кремля.
Кроме того, Песков добавил, что ему неизвестно о планах президента России Владимира Путина поздравлять Трампа с победой на президентских выборах в США.
В США завершилось голосование на президентских выборах. Согласно предварительным подсчетам, Трамп лидирует с солидным преимуществом. Уточняется, что политик получает большинство голосов как избирателей, так и выборщиков.