Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:57, 6 ноября 2024Мир

В Кремле заявили о возможности США помочь с завершением конфликта на Украине

Песков: США могут помочь завершить конфликт на Украине, но не за одну ночь
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Alexander Nemenov / Pool/ Reuters

Завершить конфликт на Украине за одну ночь нельзя, но США могут помочь с ускорением этого процесса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Мы неоднократно говорили, что Соединенные Штаты Америки в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине. Это, конечно же, нельзя сделать за одну ночь», — отметил представитель Кремля.

Ранее побеждающий в президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп многократно обещал, что завершит конфликт на Украине «в течение 24 часов» в случае возвращения в Белый дом. Он заверял, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Песков также заявил, что ему неизвестно о планах президента России Владимира Путина поздравлять Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Согласно предварительным подсчетам, Трамп лидирует с солидным преимуществом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о планах Путина поздравлять Трампа с победой на выборах

      Силуанов призвал молодежь вкладывать деньги в государственные бумаги

      На Украине объяснили создание новых бригад вместо пополнения старых

      В Госдуме рассказали о попытке вернуть с СВО военного с тяжелой формой ВИЧ

      В Кремле высказались о предстоящем выступлении Путина на Валдайском форуме

      Уехавшего из России комика обокрали

      В Госдуме прокомментировали победу Трампа на выборах

      Следовавший в Израиль рейс с россиянами задержали на сутки из-за проблем с самолетом

      Россиянам назвали способы распознать мошенничество с недвижимостью

      Двух россиян осудили за похищение женщины и попытку поместить ее в клинику на лечение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше