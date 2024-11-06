В Кремле заявили о возможности США помочь с завершением конфликта на Украине

Песков: США могут помочь завершить конфликт на Украине, но не за одну ночь

Завершить конфликт на Украине за одну ночь нельзя, но США могут помочь с ускорением этого процесса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Мы неоднократно говорили, что Соединенные Штаты Америки в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине. Это, конечно же, нельзя сделать за одну ночь», — отметил представитель Кремля.

Ранее побеждающий в президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп многократно обещал, что завершит конфликт на Украине «в течение 24 часов» в случае возвращения в Белый дом. Он заверял, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Песков также заявил, что ему неизвестно о планах президента России Владимира Путина поздравлять Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Согласно предварительным подсчетам, Трамп лидирует с солидным преимуществом.