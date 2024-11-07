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02:32, 7 ноября 2024Мир

Байден впервые высказался после поражения Харрис

Байден: Харрис пришлось вступить в гонку при чрезвычайных обстоятельствах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский лидер Джо Байден в первый раз высказался после поражения вице-президента Камалы Харрис на выборах главы государства. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Проигрыш Харрис он объяснил тем, что ей пришлось вступить в предвыборную гонку «при чрезвычайных обстоятельствах возглавить историческую кампанию». Байден подчеркнул, что Харрис продолжит борьбу и «останется лидером, на которого будут равняться наши дети из поколения в поколение».

Ранее Камала Харрис признала поражение на выборах президента США и пообещала продолжать борьбу.

Выборы главы государства в США состоялись 5 ноября. Согласно предварительным данным, на них после своего поражения в 2020-м победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, получив 291 голос выборщиков из необходимых 270.

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