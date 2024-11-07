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00:48, 7 ноября 2024Мир

Харрис пообещала мирно передать власть Трампу

Харрис на выступлении перед сторонниками пообещала мирно передать власть Трампу
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис выступила перед своими сторонниками после поражения на выборах главы государства. Ее выступление транслирует Euronews.

Харрис рассказала, что поздравила Дональда Трампа с победой, а также пообещала ему мирную передачу власти.

Ранее вице-президент США поблагодарила своих сторонников за оказанную поддержку, несмотря на то, что результат выборов оказался не таким, которого она хотела. Харрис отметила, что гордится своей президентской кампанией. Она указала, что признает поражение на выборах, но не в «борьбе за будущее и идеалы Америки».

До этого действующий президент США Джо Байден созвонился с Трампом. Глава Белого дома поздравил республиканца с победой на выборах главы государства.

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