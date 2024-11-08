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13:48, 8 ноября 2024Ценности

Беллу Хадид заметили с «челкой библиотекарши»

Модель Беллу Хадид заметили с актуальной прямой «челкой библиотекарши»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Белла Хадид

Белла Хадид. Фото: Andreea Alexandru / Invision / AP

Американская супермодель Белла Хадид появилась на публике с трендовой стрижкой. Об этом сообщает Glamour.

28-летнюю знаменитость заметили на вечеринке ювелирного дома Chopard в Дубае с новой прической. На размещенных кадрах видно, что манекенщица отстригла прямую челку, которую в сети прозвали «челкой библиотекарши». Сейчас такая челка обрела актуальность у молодежи.

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Что касается наряда, Хадид предпочла блестящее платье длины макси бежевого цвета с глубоким V-образным декольте.

В октябре стилист Яна Кондратьева перечислила россиянкам самые модные прически на осень и зиму.

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