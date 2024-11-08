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15:18, 8 ноября 2024Экономика

Российский город остался без тепла и воды

Город Бодайбо Иркутской области остался без тепла и воды из-за обмеления реки
Виктория Клабукова

Фото: Maraa Josa LaPez / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Город Бодайбо на севере Иркутской области с населением свыше девяти тысяч человек остался без тепла и воды. Причина — в резком обмелении местной реки, передает пресс-служба администрации.

В реке Витим зафиксировано стремительное снижение уровня воды. Ввиду этого в районе 9:00 по местному времени (4:00 по Москве) в городе произошло аварийное отключение систем тепло- и водоснабжения. Без отопления при температуре в минус 9 градусов оказались и детские сады, их пришлось временно закрыть. Коммунальные службы в экстренном порядке перенесли точки забора воды в более глубокое место.

К 14:00 (9:00 по московскому времени) в городе была запущена станция «Роса», и тепло стала постепенно возвращаться в квартиры. Тем не менее резкая остановка систем не прошла без последствий: горожане сообщают об утечке горячей воды в одной из котельных.

Ранее без тепла остались жители поселка Врангель в Приморье. После замены труб в двух жилых домах отопление переставало поступать в квартиры.

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