Жители российского поселка лишились отопления из-за новых труб

Жители поселка Врангель в Приморье лишились отопления из-за новых труб

Жители двух домов в поселке Врангель Приморского края остались без отопления после того, как в зданиях заменили трубы. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Трубы с меньшим диаметром в домах поставили в 2023 году, из-за чего регулярно стало происходить завоздушивание системы, а отопление переставало поступать в квартиры. Известно, что жители неоднократно обращались в Центр управления регионом (ЦУР), но это не дало результата. В пятницу, 8 ноября, представители управляющей компании назначили жильцам встречу, но не пришли на нее, добавили журналисты.

Ранее квартиры жильцов дома в поселке имени Каширина города Чебаркуль Челябинской области затопило из-за прорванной трубы в квартире на последнем этаже. Водопад залил все пять этажей здания. «Едрить твою мать!», — прокомментировала ситуацию жительница одной из затопленных квартир.