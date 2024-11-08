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12:12, 8 ноября 2024Бывший СССР

Бойцы ВСУ пожаловались на бракованную партию отечественных мин

«Цензор.нет»: бойцы ВСУ пожаловались на бракованную партию отечественных мин
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на бракованную партию отечественных мин, произведенную «Укроборонпромом». Об этом сообщает «Цензор.нет».

«ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 миллиметров», — пишет издание. По словам военного, мины не разрываются: из десяти мин срабатывает одна. Как предположил боец ВСУ, причиной брака мог стать некачественный тротил.

Кроме того, украинские военнослужащие усомнились в качестве вышибных зарядов. Отмечается, что порок, который в них используется, не сгорает, а в результате мина 10-50 метрах от миномета.

Ранее газета стало известно, что бойцы ВСУ разочарованы в США из-за медленных поставок оружия. Также как отметили украинские эксперты, результатом нынешней политики стала проигрышная для Киеву ситуация на фронте.

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