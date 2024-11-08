«Цензор.нет»: бойцы ВСУ пожаловались на бракованную партию отечественных мин

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на бракованную партию отечественных мин, произведенную «Укроборонпромом». Об этом сообщает «Цензор.нет».

«ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 миллиметров», — пишет издание. По словам военного, мины не разрываются: из десяти мин срабатывает одна. Как предположил боец ВСУ, причиной брака мог стать некачественный тротил.

Кроме того, украинские военнослужащие усомнились в качестве вышибных зарядов. Отмечается, что порок, который в них используется, не сгорает, а в результате мина 10-50 метрах от миномета.

Ранее газета стало известно, что бойцы ВСУ разочарованы в США из-за медленных поставок оружия. Также как отметили украинские эксперты, результатом нынешней политики стала проигрышная для Киеву ситуация на фронте.